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    • Spor
    • 01.08.2022 11:44
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    • 01.08.2022 11:47
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    Fenerbahçe sol bek arıyor! Felipe Jonatan gündemde

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Alioski ile görüştüğü iddia edilen sarı lacivertli kulüp için Brezilya'da flaş bir gelişme yaşandı. Santos forması giyen Felipe Jonatan, dün çıktığı bir programda Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Varsa yoksa Brezilyalı

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı… Sarı-lacivertliler, sol kanada takviye yapmak için büyük uğraş veriyor. Fenerbahçe sol kanat transferi için adayları ikiye indirmiş durumda…

    FELIPE JONATAN DA RADARA GİRDİ

    Al Ahli forması giyen Ezgjan Alioski'nin menajeri ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Santos forması giyen Felipe Jonatan için yeni bir hamle daha yapma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin Alioski ve Felipe Jonatan'dan birini bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor.

    Jonatan dün katıldığı bir spor programında menajerinin Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. Kadrosunda 5 Brezilyalı futbolcusu olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

        İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ

        Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Felipe Jonatan'ın Santos ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Brezilyalı futbolcu, sol bekin yanı sıra sol kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor.

        Felipe Jonatan'ın ismi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmış ve Santos'un Sarı-Lacivertli ekibin 2 milyon Euro'luk teklifini reddettiği iddia edilmişti.

        2019 yılında Ceara'dan Santos'a 1.4 milyon Euro karşılığında transfer olan Sambacı, kariyerinde 177 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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