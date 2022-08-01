Fenerbahçe sol bek arıyor! Felipe Jonatan gündemde

FELIPE JONATAN DA RADARA GİRDİ

Al Ahli forması giyen Ezgjan Alioski'nin menajeri ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Santos forması giyen Felipe Jonatan için yeni bir hamle daha yapma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin Alioski ve Felipe Jonatan'dan birini bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor.