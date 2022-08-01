Fenerbahçe sol bek arıyor! Felipe Jonatan gündemde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı… Sarı-lacivertliler, sol kanada takviye yapmak için büyük uğraş veriyor. Fenerbahçe sol kanat transferi için adayları ikiye indirmiş durumda…
FELIPE JONATAN DA RADARA GİRDİ
Al Ahli forması giyen Ezgjan Alioski'nin menajeri ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Santos forması giyen Felipe Jonatan için yeni bir hamle daha yapma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin Alioski ve Felipe Jonatan'dan birini bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor.
Jonatan dün katıldığı bir spor programında menajerinin Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. Kadrosunda 5 Brezilyalı futbolcusu olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.