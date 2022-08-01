Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.08.2022 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 11:59
    ABONE OL

    Galatasaray'a Lyon'dan bir isim daha! Fransızlar yazdı

    Transfer çalışmalarına devam eden ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'dan Leo Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray, Fransız ekibinden bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Tino Kadewere ile ilgileniyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a Lyon’dan bir bomba daha!

    Haris Seferovic'in ardından bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle ilgili temaslarda bulunurken, Fransız basını da önemli bir iddiada bulundu.

    TRANSFER BİTEBİLİR

    Score.fr isimli internet sitesine göre Galatasaray, Leo Dubois'nın ardından Lyon'dan ikinci transferini gerçekleştirebilir. Haberde, sarı-kırmızılılar'ın Fransız ekibinde gözden düşen Tino Kadewere ile ilgilendiği ve bu transferin bitebileceği belirtildi.

    Galatasaray ve Lyon'un Dubois'nın transferi sırasında dostane ilişkiler kurduğu, Zimbabweli forvetin yeni adresinin İstanbul olabileceği belirtildi.

        MALİYETİ SORUN OLMUŞTU

        Kadewere 2020-21 sezonunun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sarı-kırmızılıların o dönem yüksek maliyet nedeniyle kadrosuna katamadığı 26 yaşındaki forvet 12 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olmuştu.

        Ancak Lyon'da beklentilerin çok uzağında kalan Kadewere tamamen gözden çıkarılmış durumda. Geçtiğimiz sezon 20 maçta 1 gollük performans sergileyebilen yıldız futbolcunun Lyon'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Anket oyunları kriz çıkardı
        Haberler Spor Galatasaray'a Lyon'dan bir isim daha! Fransızlar yazdı
            SON DAKİKA