Galatasaray'a Lyon'dan bir isim daha! Fransızlar yazdı

Haris Seferovic'in ardından bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle ilgili temaslarda bulunurken, Fransız basını da önemli bir iddiada bulundu.
TRANSFER BİTEBİLİR
Score.fr isimli internet sitesine göre Galatasaray, Leo Dubois'nın ardından Lyon'dan ikinci transferini gerçekleştirebilir. Haberde, sarı-kırmızılılar'ın Fransız ekibinde gözden düşen Tino Kadewere ile ilgilendiği ve bu transferin bitebileceği belirtildi.
Galatasaray ve Lyon'un Dubois'nın transferi sırasında dostane ilişkiler kurduğu, Zimbabweli forvetin yeni adresinin İstanbul olabileceği belirtildi.