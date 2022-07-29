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    Fenerbahçe'nin Luan Peres transferinden sonra Attila Szalai'nin ayrılık dedikoduları başladı

    Fenerbahçe’nin stoper transferinde tercihini sol ayaklı Luan Peres’ten yana kullanması sonrasında Macar yıldızla ilgili ayrılık dedikoduları da artmaya başladı.

    Attila Szalai de yolcu mu?

    Fenerbahçe'nin son transferi Luan Peres'in sol ayaklı bir stoper olması farklı iddiaları gündeme getirdi. İddialara göre Kim Min Jae'nin ardından defansın bir başka kilit ismi Attila Szalai de yolcu. Yaklaşık 1 yıldır Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün transfer listesinde yer alan Macar stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklifler geldiği öne sürülüyor. Şu anda iki kulübün Sarı-Lacivertliler ile masada olduğu ve görüşmelerin olumlu sürdüğü gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi alternatif oyuncu olarak gördüğü, Szalai'nin gitmesi halinde Luan Peres'in partneri olarak üst düzey bir stoperin transferinin gündeme geleceği öğrenildi.



    GİDERSE HEDEF NINO
    Alınan bilgilere göre bu isim Nino olacak. Yönetim Fluminense formasını giyen Brezilyalı yıldızla ilgili girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet engeline takılmıştı. Attila Szalai'nin satılması halinde Nino için istenen 10 milyon Euro'nun Fluminense'ye ödenmesi bu transfere nokta konulması bekleniyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Luan Peres transferinden sonra Attila Szalai'nin ayrılık dedikoduları başladı
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