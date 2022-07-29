Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa için savaşacak! Heyecan Atv'de yaşanacak

Takımdan ayrılan geçen sezonun yıldızları Eran Zahavi ve Mario Götze'nin boşluğunu Guus Til ve Luuk de Jong ile dolduran Hollanda Kupası şampiyonu PSV ise Süper Kupa'da 13. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

LEIPZIG İLK KEZ KATILACAK

Almanya'da TSİ 21.30'da başlayacak Süper Kupa karşılaşmasında, Leipzig ile Bayern Münih mücadele edecek.

Müsabaka, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak.

Leipzig'in ilk kez katılacağı Süper Kupa maçında Bayern Münih ise 10. şampiyonluğu için sahne alacak.

Yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılığına rağmen Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Mathys Tel, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui transferleriyle gücüne güç katan Bayern Münih, Almanya'daki her organizasyonda olduğu gibi Süper Kupa'da da favori olarak sahaya çıkacak.

Kadronun önemli parçalarından Tyler Adams ve Nordi Mukiele ile yollarını ayıran Leipzig ise şu ana kadarki dikkati çeken tek transferi Xaver Schlager ile sezona giriş yapacak.

SON RANDEVU PORTEKİZ'DE

Günün en son başlayacak Süper Kupa mücadelesi, TSİ 22.45'te Portekiz'in Aveiro şehrinde oynanacak.

Geçen sezon lig ve kupayı kazanan Porto, kupa finalisti Tondela ile Aveiro Belediye Stadı'nda karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi Vitinha ve Fabio Vieira'yı yüksek bonservis bedelleriyle gönderen, kadrosuna David Carmo ve Gabriel Veron'u katan Porto, açık ara en başarılı takım olduğu Süper Kupa'yı 23. kez kazanmaya çalışacak.

Portekiz Kupası'nda final oynamasına rağmen ikinci lige düşen ülkenin mütevazı takımlarından Tondela ise tarihinde ilk defa Süper Kupa'da boy gösterecek.