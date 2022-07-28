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    • Spor
    • 28.07.2022 23:20
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    • 28.07.2022 23:44
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres! Oyuncu İstanbul'a indi

    Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'den savunmaya bir hamle daha geldi. Gün içerisinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen Luan Peres, İstanbul'a geldi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivertli yapan sözleşmeye imzasını atacak. İşte detaylar...

    Peres İstanbul’a indi!

    Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elendikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, stopere bir hamle daha yaptı. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un çok istediği Luan Peres'i İstanbul'a getirdi.

    MARSİLYA İLE ANLAŞILDI

    Geçtiğimiz günlerde aynı pozisyonda oynayan Gustavo Henrique'yi Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'nin Luan Peres'in kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

    JESUS İSTİYORDU

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya'dan tanıdığı bir isim olan Luan Peres stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.
        Marmaris’te orman yangını
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres! Oyuncu İstanbul'a indi
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