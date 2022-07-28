Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres! Oyuncu İstanbul'a indi

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elendikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, stopere bir hamle daha yaptı. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un çok istediği Luan Peres'i İstanbul'a getirdi.
MARSİLYA İLE ANLAŞILDI
Geçtiğimiz günlerde aynı pozisyonda oynayan Gustavo Henrique'yi Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'nin Luan Peres'in kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.
JESUS İSTİYORDU
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya'dan tanıdığı bir isim olan Luan Peres stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.