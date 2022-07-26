Süper Lig'de hakem atamalarında hibrit sistem geldi! Eğitmen olarak Hugh Dallas açıklandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Sabri Çelik ile birlikte MHK Yaz Semineri açılış töreninde açıklamalar yaptı. Türk futbolundaki hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, bu sezon bu algıyı olumluya çevirmek istediklerini ifade ederken bu dönemdeki yenilikleri de aktardı. Büyükekşi, "Son dönemde Türk hakemleri, hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Bu sezon bunları olumluya döndüreceğiz. Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. "Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız" ifadelerini kullandı. Büyükekşi, "Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık" dedi.