Süper Lig'de hakem atamalarında hibrit sistem geldi! Eğitmen olarak Hugh Dallas açıklandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Sabri Çelik ile birlikte MHK Yaz Semineri açılış töreninde açıklamalar yaptı. Türk futbolundaki hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, bu sezon bu algıyı olumluya çevirmek istediklerini ifade ederken bu dönemdeki yenilikleri de aktardı. Büyükekşi, "Son dönemde Türk hakemleri, hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Bu sezon bunları olumluya döndüreceğiz. Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. "Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız" ifadelerini kullandı. Büyükekşi, "Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık" dedi.
HİBRİT SİSTEMLE ATAMA
MHK Başkanı Sabri Çelik ise yeni dönemle ilgili "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz. Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye girecek. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın uyguladığıyla aynı olacaktır." ifadelerini kullandı. Çelik, ayrıca MHK yapılanması hakkında bilgiler vererek "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız" şeklinde konuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Sabri Çelik, önemli açıklamalara imza attı. Büyükekşi, VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldıklarını ifade etti.