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    • Spor
    • 25.07.2022 19:22
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    • 25.07.2022 19:35
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    Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Rıdvan Yılmaz resmen Rangers FC'ye transfer oldu: İşte bonservis bedeli

    Beşiktaş, genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. 21 yaşındaki milli sol bek, İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer oldu. Konuya ilişkin KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır" ifadelerini yer verildi.

    Rıdvan Yılmaz resmen Rangers’ta

    Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.



    Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; oyuncunun transferi için İskoçya temsilcisinin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'sini vereceği kaydedildi.



    İşte KAP'a yapılan o açıklama;

    "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."



        "SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"
        Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Rıdvan Yılmaz için veda mesajı yayımlandıç

        İşte o mesajda yer alan detaylar;

        Futbol Akademimizde yetişen, 2018-19 sezonundan bu yana giydiği Futbol A Takımımızın formasıyla kazandığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özverili performansla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin beğenisini toplayan Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'nın Rangers FC kulübüne uğurluyoruz.





        Kulübümüzün Türk futboluna armağanı olan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa yolculuğunda Beşiktaşımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.

        Rıdvan Yılmaz'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür ediyor, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz.



        "ÇOK MUTLUYUM"
        Rıdvan Yılmaz Rangers takımına transferinin ardından konuştu.

        Genç sol beki, "Rangers gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle mücadele edebileceğini gösteren Rangers'la gelecek sezon birlikte vereceğimiz mücadeleler için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Rıdvan Yılmaz resmen Rangers FC'ye transfer oldu: İşte bonservis bedeli
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