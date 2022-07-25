Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Rıdvan Yılmaz resmen Rangers FC'ye transfer oldu: İşte bonservis bedeli





"ÇOK MUTLUYUM"

Rıdvan Yılmaz Rangers takımına transferinin ardından konuştu.

Genç sol beki, "Rangers gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle mücadele edebileceğini gösteren Rangers'la gelecek sezon birlikte vereceğimiz mücadeleler için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.