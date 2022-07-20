Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması

KAYITLAR İNCELENEBİLECEK

VAR kayıtlarının arşivleneceğini belirten başkan, "VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız." dedi.

Büyükekşi, "Futbolda marka değeri çok düştü. Ana amacımız bunu yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için insan inisiyatifini en aza indirmek istiyoruz. Yapay zeka ile hatayı minimuma indirip, hata olsa bile doğal karşılanacak seviyede olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.