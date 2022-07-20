Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.07.2022 16:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 17:19
    ABONE OL

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni oluşan TFF kurulları için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu. Başkan Büyükekşi, VAR kayıtlarını arşivleme kararı aldıklarını belirtti. Büyükekşi, yabancı hakemler konusuna da değindi. İşte konuşmadan detaylar...

    TFF’den yabancı hakem açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni oluşan TFF kurulları için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

    Karşılıklı güven ortamı yaratmaya çalıştıklarını belirten Büyükekşi, "Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak." dedi.

    "FAIR-PLAY ANA GÜNDEMİMİZ"

    Adil oyun çerçevesini çok önemsediklerini belirten TFF başkanı, "Fair-play'e çok önem veriyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız, seyircilerimiz de bu konuya önem vermeli. Fair-play konusu ana gündem maddemiz olacak." ifadelerini kullandı.

    VAR ODASI ZİYARETE AÇIK OLACAK

    Hakemlerin odalarını ziyarete açık hale getireceklerini belirten Büyükekşi, "TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde randevu ile davet edeceğiz." diye konuştu.

        KAYITLAR İNCELENEBİLECEK

        VAR kayıtlarının arşivleneceğini belirten başkan, "VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız." dedi.

        Büyükekşi, "Futbolda marka değeri çok düştü. Ana amacımız bunu yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için insan inisiyatifini en aza indirmek istiyoruz. Yapay zeka ile hatayı minimuma indirip, hata olsa bile doğal karşılanacak seviyede olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        YAYIN SÖZÜ ALINDI

        Süper Lig'in uluslarası olarak pazarlanması sözünü aldıklarını belirten Büyükekşi, "Yayıncı kuruluştan 150 ülkeye satış yapma sözü aldık. İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin liglerinin maçları bütün dünyada verilirken bizimki neden verilmesin. Ancak bunu yaparken tüm paydaşların değerli olması lazım." dedi.

        Hakemlerin yanında olacaklarını belirten TFF başkanı, "Kurullarımızla yaptığımız toplantıda 'Sizi başımızda taşıyacağız ancak aynı şeyi sizden de görmek istiyoruz.' dedim. Hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz." diye konuştu.

            YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

            Yabancı hakem getirilmesi hakkında da konuşan Büyükekşi, "Prensip olarak yabancı hakemleri sadece ihtiyaç olursa VAR hakemi olarak getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

            PERFORMANSLAR ÖLÇÜMLENECEK

            Büyükekşi, "Hakemlerin performansının detaylı bir şekilde ölçülebilmesi için bazı üniversiteler ile görüşmeler yapıyoruz. Kısa süre içinde anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan’dan İran dönüşü önemli açıklamalar!
            Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması
                SON DAKİKA