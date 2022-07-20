Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni oluşan TFF kurulları için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.
Karşılıklı güven ortamı yaratmaya çalıştıklarını belirten Büyükekşi, "Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak." dedi.
"FAIR-PLAY ANA GÜNDEMİMİZ"
Adil oyun çerçevesini çok önemsediklerini belirten TFF başkanı, "Fair-play'e çok önem veriyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız, seyircilerimiz de bu konuya önem vermeli. Fair-play konusu ana gündem maddemiz olacak." ifadelerini kullandı.
VAR ODASI ZİYARETE AÇIK OLACAK
Hakemlerin odalarını ziyarete açık hale getireceklerini belirten Büyükekşi, "TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde randevu ile davet edeceğiz." diye konuştu.