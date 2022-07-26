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    • Spor
    • 26.07.2022 16:21
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    • 26.07.2022 16:59
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    Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini duyurdu

    Son dakika Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Gustavo’yu duyurdu

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir transferi daha bitirdi.

    FENERBAHÇE GUSTAVO TRANSFERİNİ AÇIKLADI
    Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr günler öncesinden Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'yi transfer etmek istediğini aktarmıştı.

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