Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini duyurdu

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir transferi daha bitirdi.
FENERBAHÇE GUSTAVO TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr günler öncesinden Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'yi transfer etmek istediğini aktarmıştı.