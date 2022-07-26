Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Takvim.com.tr günler öncesinden Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'yi transfer etmek istediğini aktarmıştı.