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    Gustavo Henrique’yi bitiren Fenerbahçe ikinci stoper transferinde hız kesmiyor! Hedef Nino

    Henrique’yi rotasyon oyuncusu olarak düşünen Jorge Jesus’un ilk 11 için bir stoper daha istediği ve yönetimin Nino için atağaa klktığı öğrenildi. Fluminense’nin F.Bahçe’den 10 milyon Euro talep etğtii belirlendi.

    Şimdi sırada Nino var

    Kim Min Jae'nin ayrılığı nedeniyle kadrosuna iki stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe önceki ilk adımı atmıştı. Yönetim, Brezilya kulübü Flamengo'da forması giyen Gustavo Henrique'yi 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



    PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR
    Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı stoperin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve şimdi ilk 11'e çok daha önemli bir ismin transfer edilmesi için harekete geçildiği öğrenildi. Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde rotasını Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Marcilio Florencio Mota Filho yani bilinen adıyla Nino yer alıyor. Sarı-Lacivertliler 25 yaşındaki futbolcu için Fluminense ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Fluminense, Nino için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise son yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.



    2022'DE 33 MAÇTA OYNADI
    Teknik direktör Jorge Jesus'un Nino'yu çok istediği ve bu nedenle pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi. 2022 yılında Fluminense formasıyla 33 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın son olimpiyat kadrosunda da yer almıştı.



        5 BÜYÜK LİGDEN TALİPLERİ VAR
        Kariyerini artık Avrupa'da sürdürmek isteyen Nino'nun 5 büyük ligden de önemli talipleri olduğu gelen bilgiler arasında.

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        Haberler Spor Gustavo Henrique’yi bitiren Fenerbahçe ikinci stoper transferinde hız kesmiyor! Hedef Nino
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