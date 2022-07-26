Gustavo Henrique’yi bitiren Fenerbahçe ikinci stoper transferinde hız kesmiyor! Hedef Nino

Kim Min Jae'nin ayrılığı nedeniyle kadrosuna iki stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe önceki ilk adımı atmıştı. Yönetim, Brezilya kulübü Flamengo'da forması giyen Gustavo Henrique'yi 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR
Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı stoperin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve şimdi ilk 11'e çok daha önemli bir ismin transfer edilmesi için harekete geçildiği öğrenildi. Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde rotasını Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Marcilio Florencio Mota Filho yani bilinen adıyla Nino yer alıyor. Sarı-Lacivertliler 25 yaşındaki futbolcu için Fluminense ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Fluminense, Nino için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise son yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
2022'DE 33 MAÇTA OYNADI
Teknik direktör Jorge Jesus'un Nino'yu çok istediği ve bu nedenle pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi. 2022 yılında Fluminense formasıyla 33 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın son olimpiyat kadrosunda da yer almıştı.