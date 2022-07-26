Gustavo Henrique’yi bitiren Fenerbahçe ikinci stoper transferinde hız kesmiyor! Hedef Nino





PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR

Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı stoperin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve şimdi ilk 11'e çok daha önemli bir ismin transfer edilmesi için harekete geçildiği öğrenildi. Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde rotasını Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Marcilio Florencio Mota Filho yani bilinen adıyla Nino yer alıyor. Sarı-Lacivertliler 25 yaşındaki futbolcu için Fluminense ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Fluminense, Nino için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise son yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.