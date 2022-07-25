Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.07.2022 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2022 12:45
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de stoper operasyonu sürüyor! Henrique tamam, Nino yolda

    Kim Min-Jae'nin Napoli ile anlaşma sağlamasından sonra takıma stoper kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus bu oyuncuyu rotasyonda değerlendirmek isterken, ilk 11'e bir başka Brezilyalı Nino'yu istedi. Yönetim ise çalışmalara başladı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de stoper operasyonu!

    Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin ayrılığı için artık an meselesi… Rennes'in teklifini son anda geri çeviren ve Napoli ile her konuda anlaşma sağlayan Koreli yıldızla ilgili en geç yarına kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

    MIN-JAE SONRASINDA HAMLE YAPILDI
    Kim Min-Jae'nin vedası nedeniyle kadrosuna iki stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe dün ilk adımı atmıştı. Yönetim, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique'yi 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

    RESMİ İMZA BEKLENİYOR
    Sarı-lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı stoperin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

    11'E FARKLI İSİM
    Teknik direktör Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve şimdi ilk 11'e çok daha önemli bir ismin transfer edilmesi için harekete geçildiği öğrenildi.

    ASIL İSİM NINO
    Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde rotasını Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Marcilio Florencio Mota Filho yani bilinen adıyla Nino yer alıyor.

    10 MİLYON EURO İSTİYORLAR
    Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki futbolcu için Fluminense ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Fluminense, Nino için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise son yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

    JESUS ÖZELLİKLE İSTİYOR
    Teknik direktör Jesus'un Nino'yu çok istediği ve bu nedenle pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi.

    LEO ORTIZ DE LİSTEDE
    Fenerbahçe'nin listesinde ayrıca Bragantino formasını giyen Leo Ortiz de bulunuyor. Brezilya basınına göre Bragantino, 25 yaşındaki futbolcunun fiyatını 8 milyon Euro olarak belirledi.


    Sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu iddia edilen Arsenal'li Pablo Mari'nin ise sol ayaklı olmasından dolayı şu anda tercih edilmeyeceği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaz spor okullarıyla renkli tatil
    Haberler Spor Fenerbahçe'de stoper operasyonu sürüyor! Henrique tamam, Nino yolda
        SON DAKİKA