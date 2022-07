Fenerbahçe'de stoper operasyonu sürüyor! Henrique tamam, Nino yolda

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin ayrılığı için artık an meselesi… Rennes'in teklifini son anda geri çeviren ve Napoli ile her konuda anlaşma sağlayan Koreli yıldızla ilgili en geç yarına kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

MIN-JAE SONRASINDA HAMLE YAPILDI

Kim Min-Jae'nin vedası nedeniyle kadrosuna iki stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe dün ilk adımı atmıştı. Yönetim, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique'yi 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Sarı-lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı stoperin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

11'E FARKLI İSİM

Teknik direktör Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve şimdi ilk 11'e çok daha önemli bir ismin transfer edilmesi için harekete geçildiği öğrenildi.

ASIL İSİM NINO

Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transferde rotasını Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Marcilio Florencio Mota Filho yani bilinen adıyla Nino yer alıyor.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki futbolcu için Fluminense ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Fluminense, Nino için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise son yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

JESUS ÖZELLİKLE İSTİYOR

Teknik direktör Jesus'un Nino'yu çok istediği ve bu nedenle pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi.

LEO ORTIZ DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin listesinde ayrıca Bragantino formasını giyen Leo Ortiz de bulunuyor. Brezilya basınına göre Bragantino, 25 yaşındaki futbolcunun fiyatını 8 milyon Euro olarak belirledi.



Sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu iddia edilen Arsenal'li Pablo Mari'nin ise sol ayaklı olmasından dolayı şu anda tercih edilmeyeceği öğrenildi.