Fenerbahçe'nin ilgilendiği Bertrand Traore için Burnley de harekete geçti

Stoper, sol bek ve santrfor transferi için hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in Aston Villa forması giyen Bertrand Traore ile ilgilendiği belirtildi. Sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncunun Aston Villa'dan ayrılmak istediği ve yeni durağının İstanbul olacağı vurgulandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Burnley ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında olduğu iddia edildi. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Burkina Fasolu yıldız, Premier Lig'de 55 karşılaşmada görev alırken 9 gol ve 8 asiste imza attı. Auxerre altyapısından yetişen Traore, Chelsea, Vitesse, Ajax ve Lyon formaları da giydi. 66 kez Burkina Faso Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu 13 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Aston Villa, Traore'yi 2020 yılında 18.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Geçen sezon sadece 10 maçta görev alan Traore'nin gol ve asisti bulunmuyor. Geride kalan sezonda sakatlık ve hastalıkla boğuşan Traore, 72 gün sahalardan uzak kaldı. Aston Villa'da 11 maç kaçırdı.

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