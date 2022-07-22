Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.07.2022 23:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2022 23:08
    ABONE OL

    Eyüpspor, Ryan Babel ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

    Babel’in yeni adresi belli oldu

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

    İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti.

    Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya Türkiye’deki tarihi imzayı konuşuyor
    Haberler Spor Eyüpspor, Ryan Babel ile sözleşme imzaladı
        SON DAKİKA