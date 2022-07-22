Fenerbahçe Bertrand Traore için devrede! Transferde rakip Burnley

CHELSEA'DE OYNADI

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Burkina Fasolu yıldız, Premier Lig'de 55 karşılaşmada görev alırken 9 gol ve 8 asiste imza attı. Auxerre altyapısından yetişen Traore, Chelsea, Vitesse, Ajax ve Lyon formaları da giydi.