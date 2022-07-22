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    • Spor
    • 22.07.2022 11:57
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    • 22.07.2022 12:38
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    Fenerbahçe Bertrand Traore için devrede! Transferde rakip Burnley

    Jorge Jesus'un talimatı üzerine forvet transferine ağırlık veren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Alassane Plea ismi üzerine yoğunlaştığı bilinen sarı lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Bertrand Traore ile de ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar....

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’in transferdeki rakibi Burnley

    Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe için transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor. Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı-lacivertliler, transferde vites düşürmeyeceğe benziyor.

    HEDEFTE TRAORE VAR

    Stoper, sol bek ve santrafor transferi için hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa forması giyen Bertrand Traore ile ilgilendiği belirtildi.

    RAKİP BURNLEY

    Sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncunun Aston Villa'dan ayrılmak istediği ve yeni durağının İstanbul olacağı vurgulandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Burnley ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında olduğu iddia edildi.

        CHELSEA'DE OYNADI

        Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Burkina Fasolu yıldız, Premier Lig'de 55 karşılaşmada görev alırken 9 gol ve 8 asiste imza attı. Auxerre altyapısından yetişen Traore, Chelsea, Vitesse, Ajax ve Lyon formaları da giydi.

        18.4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

        66 kez Burkina Faso Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu 13 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Aston Villa, Traore'yi 2020 yılında 18.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

        Geçen sezon sadece 10 maçta görev alan Traore'nin gol ve asisti bulunmuyor. Geride kalan sezonda sakatlık ve hastalıkla boğuşan Traore, 72 gün sahalardan uzak kaldı. Aston Villa'da 11 maç kaçırdı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Bertrand Traore için devrede! Transferde rakip Burnley
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