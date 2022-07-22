Fenerbahçe Bertrand Traore için devrede! Transferde rakip Burnley

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe için transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor. Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı-lacivertliler, transferde vites düşürmeyeceğe benziyor.
HEDEFTE TRAORE VAR
Stoper, sol bek ve santrafor transferi için hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa forması giyen Bertrand Traore ile ilgilendiği belirtildi.
RAKİP BURNLEY
Sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncunun Aston Villa'dan ayrılmak istediği ve yeni durağının İstanbul olacağı vurgulandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Burnley ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında olduğu iddia edildi.