Beşiktaş’a sürpriz teklif! Ezgjan Alioski önerildi

Al Ahli küme düştükten birkaç gün sonra Alioski'nin menajeri Bordo-Mavili yöneticileri aradı.. Ancak Bordo-Mavili yönetim "Biz istediğimiz oyuncuyu aldık. Bu bölgeye transfer düşünmüyoruz" yanıtı verdi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Alioski, Schaffhausen, Lugano ve Leeds United formaları da giydi. 2021 yılında bedelsiz olarak Leeds United'tan Al Ahli'ye transfer olan yıldız futbolcu kariyerinde 424 maçta 61 gol atarken 55 de asiste imza attı.