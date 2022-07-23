Beşiktaş’a sürpriz teklif! Ezgjan Alioski önerildi

Gelecek sezon Valerien Ismael'in önderliğinde şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak isteyen Beşiktaş, gündemine Jovane Cabral ve Tayfur Bingöl'ü aldı.
Siyah-Beyazlılar bu iki yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken sürpriz bir teklifle karşılaştı.
EZGJAN ALİOSKİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız oyuncu Ezgjan Alioski'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Beşiktaş Yönetimi ve Valerien Ismael'in bu teklife vereceği cevap merak ediliyor.
Bilindiği gibi Ah Ahli, Suudi Arabistan Ligi'nde küme düşmüş ve Alioski de sözleşmesi gereği boşa çıkmıştı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Avrupa'da kulüp arayışlarında olduğu ve Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Trabzonspor'un uzun süre transfer etmek istediği tecrübeli oyuncu, Trabzonspor'a olumlu yanıt vermemişti. Bordo-Mavililer de bunu üzerine sol bek pozisyonu için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı transfer etmişti.
Al Ahli küme düştükten birkaç gün sonra Alioski'nin menajeri Bordo-Mavili yöneticileri aradı.. Ancak Bordo-Mavili yönetim "Biz istediğimiz oyuncuyu aldık. Bu bölgeye transfer düşünmüyoruz" yanıtı verdi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Alioski, Schaffhausen, Lugano ve Leeds United formaları da giydi. 2021 yılında bedelsiz olarak Leeds United'tan Al Ahli'ye transfer olan yıldız futbolcu kariyerinde 424 maçta 61 gol atarken 55 de asiste imza attı.