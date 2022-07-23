Fenerbahçe stoper transferinde sona yaklaştı! Brezilyalı yıldız Henrique'nin çubukluyu giymesi an meselesi

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Flamengo tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Santos'tan bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Kariyerinde 219 karşılaşmada forma giyen Henrique 15 gol atarken 5 de asiste imza attı. Yıldız savunma oyuncusu kariyeri boyunca sadece 4 kez kırmızı kart gördü. Henrique'nin kariyeriyle ilgili bir başka ayrıntı da oyuncunun stoper dışında sadece bir maçta sağ bekte görev alması... Fenerbahçe, Gustavo Henrique dışında Nino, Pablo Mari, Leo Ortiz gibi isimlerle de transfer görüşmelerini sürdürüyor. Bu oyuncuların kulüpleriyle de görüşmeler belirli bir aşamaya geldi. Ancak Gustavo Henrique ismi hepsinden daha yakın görünüyor... Sarı-Lacivertli Yönetim, stoper transferini birkaç gün içinde tamamlayarak Jorge Jesus'u mutlu etmenin peşinde.

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