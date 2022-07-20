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    • 20.07.2022 13:44
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    • 20.07.2022 13:53
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    Fenerbahçe Kim Min-Jae yerine stoperini buldu! Hedef Gustavo Henrique

    Fenerbahçe’de Kim Min Jae bilmecesinin bugün çözülmesi beklenirken sarı-lacivertliler yeni stoperini de buldu. Brezilya basınına göre Fenerbahçe, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique ile ilgileniyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener Kim’in yerine birini buldu

    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae bilmecesinin bugün çözülmesi bekleniyor.

    Koreli yıldızın Fransız kulübü Rennes'in teklifini kabul etmediği ve Napoli ile büyük oranda anlaştığı belirtiliyor.

    İtalyan kulübünün 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Kim Min Jae'yi kısa süre içinde kadrosuna katması bekleniyor.

    FENERBAHÇE RADARINA HENRIQUE'Yİ ALDI
    Savunmasının en önemli ismini kaybetmek üzere olan Fenerbahçe'de stoper arayışları da hız kazanmış durumda. Listesinde çok sayıda isim olan Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir stoper daha girdi.

    Brezilya basınına göre Fenerbahçe, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique ile ilgileniyor. Ülkenin en önemli yayın organlarından Globo Esporte, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi istiyor" manşetini attı.

    Haberde, "Corinthians kısa süre önce Joao Victor'u Benfica'ya 8 milyon Euro'ya sattı. Flamengo bunu referans alarak Fenerbahçe'den aynı rakamı isteyebilir" ifadesi kullanıldı.

        Şu ana kadar Fenerbahçe'nin resmi bir teklif yapmadığı ancak Willian Arao transferinden dolayı iki kulüp arasındaki ilişkilerin son derece sıcak olduğu da vurgulandı.

        29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin Flamengo ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 10 maçta forma giyen ve 2 de gol atan Brezilyalı yıldız 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan Flamengo'ya transfer olmuştu

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