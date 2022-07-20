Fenerbahçe Kim Min-Jae yerine stoperini buldu! Hedef Gustavo Henrique

Şu ana kadar Fenerbahçe'nin resmi bir teklif yapmadığı ancak Willian Arao transferinden dolayı iki kulüp arasındaki ilişkilerin son derece sıcak olduğu da vurgulandı.

29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin Flamengo ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 10 maçta forma giyen ve 2 de gol atan Brezilyalı yıldız 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan Flamengo'ya transfer olmuştu