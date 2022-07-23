Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz İskoç devi Rangers ile her konuda anlaşma sağladı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz günlerde E.Frankfurt ile anlaşmış ancak sonrasında transfer iptal olmuştu... Transfer, Alman kulübü ile Beşiktaş arasında yaşanan ödeme krizi nedeniyle rafa kalktı... Bir süredir Beşiktaş ile görüşme halinde olan İskoç devi Rangers genç yetenek için Siyah-Beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. İskoç ekibi bonuslarla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında 21 yaşındaki sol beki kadrosuna kattı. 21 yaşındaki milli sol bek Beşiktaş'la birlikte İspanya kampında bulunuyor. Yıldız futbolcunun bugün kamptan ayrılarak İskoçya'ya hareket edeceği belirtildi. Beşiktaş alt yapısında yetişen genç oyuncu geçen sezon 33 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren 21 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 3 gol 4 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı. Rıdvan Yılmaz transfer sezonunun bitmesiyle birlikte Fransız ve Alman kulüplerinin radarına girmişti. Sonrasında ise İskoç ekibi Rangers araya girdi ve transferi sonuçlandırdı.



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