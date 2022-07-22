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    • Spor
    • 22.07.2022 13:06
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    • 22.07.2022 13:49
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    Rangers Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katıyor

    Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer olmaya hazırlanıyor. Steven Gerard'ın çalıştırdığı İskoçya temsilcisi ile anlaşma tamamlanmak üzere... İşte detaylar...

    Rıdvan Yılmaz İskoç ekibinde

    Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

    A Spor'un haberine göre, İskoç ekibi ile siyah beyazlı ekibin anlaşması 6.5 milyon Euro karşılığında tamamlanacak. Oyuncunun sonraki satışından %20 pay yine Beşiktaş'ın olacak.

    Genç futbolcu, Rangers ile 4+1 yıllık sözleşmenin altına imzasını atacak. Rıdvan, İskoç ekibinden yıllık 1 milyon Euro gelir elde edecek.

        TARİHE GEÇECEK
        Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın tarihine de geçecek. Genç sol bek, Beşiktaş tarihinin 7. en pahalı satışı olacak. İlk sırada transfer döneminin başında siyah beyazlılara geri dönen ve geçmişte 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.

        RANGERS'TAKİ İKİNCİ TÜRK
        Rıdvan Yılmaz, Rangers tarihinin de ikinci Türk oyuncusu olacak. Daha önce Tugay Kerimoğlu İskoç ekibinin formasını terletmişti.

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