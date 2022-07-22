Rangers Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katıyor

Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
TARİHE GEÇECEK
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın tarihine de geçecek. Genç sol bek, Beşiktaş tarihinin 7. en pahalı satışı olacak. İlk sırada transfer döneminin başında siyah beyazlılara geri dönen ve geçmişte 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.
RANGERS'TAKİ İKİNCİ TÜRK
Rıdvan Yılmaz, Rangers tarihinin de ikinci Türk oyuncusu olacak. Daha önce Tugay Kerimoğlu İskoç ekibinin formasını terletmişti.