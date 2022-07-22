Rangers Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katıyor

TARİHE GEÇECEK

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın tarihine de geçecek. Genç sol bek, Beşiktaş tarihinin 7. en pahalı satışı olacak. İlk sırada transfer döneminin başında siyah beyazlılara geri dönen ve geçmişte 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.