Fenerbahçe’ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ RUBEN SEMEDO

Portekiz medyasına göre Fenerbahçe, Ruben Semedo ile ilgileniyor. Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Semedo her ne kadar başarılı bir stoper olsa da mental problemleriyle de dikkat çeken bir oyuncu…