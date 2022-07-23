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Fenerbahçe'ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

Fenerbahçe'de Ruben Semedo sesleri... Kim Min Jae'nin muhtemel satışı, Serdar Aziz'in ise en az 1.5 ay sahalardan uzak kalışı nedeniyle stoper transferi hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, Nino, Pablo Mari, Leo Ortiz, Gustavo Henrique ile temaslarını sürdürürken olayların adamı Ruben Semedo gündeme geldi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
23.07.2022 13:23 - Son Güncelleme: 23.07.2022 13:23
Fenerbahçe’ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

Kim Min Jae'nin muhtemel satışı, Serdar Aziz'in ise en az 1.5 ay sahalardan uzak kalışı nedeniyle stoper transferi hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, Nino, Pablo Mari, Leo Ortiz, Gustavo Henrique ile temaslarını sürdürürken olayların adamı Ruben Semedo gündeme geldi.

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Fenerbahçe’ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ RUBEN SEMEDO

Portekiz medyasına göre Fenerbahçe, Ruben Semedo ile ilgileniyor. Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Semedo her ne kadar başarılı bir stoper olsa da mental problemleriyle de dikkat çeken bir oyuncu…

Fenerbahçe’ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

OLAYLARIN ADAMI

Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan öğrencisi olan Ruben Semedo, silahla adam kaçırmak, kaçırdığı adamı parmaklarını kesmekle tehdit etmek, beyzbol sopasıyla adama yaralamak, kız arkadaşına şiddet uygulamak gibi olaylara karıştı.

Fenerbahçe’ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

2017 yılında Sporting Lizbon'dan Villarreal'e 14 milyon Euro'ya transfer olan Portekizli stoperin ülkede yaşadığı olaylar nedeniyle İspanya'ya girişi yasaklandı.

Fenerbahçe’ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...

Tecrübeli savunmacı geçen sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık geçirmişti. Olympiakos ile sözleşmesinin son senesine giren Portekizli stoper, Yunan ekibinden ayrılmak istiyor.

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