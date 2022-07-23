Fenerbahçe'ye olay transfer: Ruben Semedo! Adam kaçırma, tehdit ve yaralama...
Fenerbahçe'de Ruben Semedo sesleri... Kim Min Jae'nin muhtemel satışı, Serdar Aziz'in ise en az 1.5 ay sahalardan uzak kalışı nedeniyle stoper transferi hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, Nino, Pablo Mari, Leo Ortiz, Gustavo Henrique ile temaslarını sürdürürken olayların adamı Ruben Semedo gündeme geldi.
Kim Min Jae'nin muhtemel satışı, Serdar Aziz'in ise en az 1.5 ay sahalardan uzak kalışı nedeniyle stoper transferi hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, Nino, Pablo Mari, Leo Ortiz, Gustavo Henrique ile temaslarını sürdürürken olayların adamı Ruben Semedo gündeme geldi.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ RUBEN SEMEDO
Portekiz medyasına göre Fenerbahçe, Ruben Semedo ile ilgileniyor. Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Semedo her ne kadar başarılı bir stoper olsa da mental problemleriyle de dikkat çeken bir oyuncu…
OLAYLARIN ADAMI
Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan öğrencisi olan Ruben Semedo, silahla adam kaçırmak, kaçırdığı adamı parmaklarını kesmekle tehdit etmek, beyzbol sopasıyla adama yaralamak, kız arkadaşına şiddet uygulamak gibi olaylara karıştı.