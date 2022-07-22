İskoçya yolcusu kalmasın!

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı için yeniden geri sayıma geçildi. Siyah-Beyazlılar yaklaşık 1 ay önce Eintracht Frankfurt ile her konuda anlaşma sağlamış ancak Alman kulübünün değişen tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Teklif kabul edildi Bir dönem Torino'nun da ilgi gösterdiği genç futbolcuyla ilgili istenen teklif gelmemişti. Ancak Rangers önceki gün sürpriz bir hamle yaparak Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş'la temasa geçmişti. Alınan bilgilere göre kulüpler arasında büyük oranda anlaşma sağlandı. İskoç kulübünün yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifin Siyah- Beyazlı yönetim tarafından kabul edildiği ancak bonus maddeleriyle ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşandığı belirlendi. Eğer bonuslar konusundaki pürüzler de çözülürse Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi gerçekleşecek. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen milli futbolcunun İskoç kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı ve şu anda kulüplerin el sıkışmasını beklediği öğrenildi. Rıdvan anlaşma sağlanması durumunda hemen kamptan ayrılarak sözleşme imzalamak için İskoçya'nın yolunu tutacak. Görüşmelerin 1-2 gün içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.



GÜVEN YALÇIN GENOA'DA

BEŞİKTAŞ ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, Serie B takımlarından Genoa'ya transfer oldu. 23 yaşındaki yıldız futbolcu 3 yıllık sözleşmeyi imza attı. Çizme temsilcisi bonservisi elinde olan 23 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemeyecek. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 33 resmi maçta forma giyen genç oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



ÇEBI'DEN SOUZA'YA ZIYARET

BEŞİKTAŞ, Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğunu ve başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



SİYAH-BEYAZLILAR GÜÇ DEPOLADI

BEŞİKTAŞ, İspanya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dünü çift idmanla geçiren Kara Kartal, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.