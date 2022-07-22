Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.07.2022 10:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2022 11:12
    ABONE OL

    Trabzonspor'da stopere Tuanzebe ve Vestergaard aday

    Gelecek sezonda başarılı performansını devam ettirmek isteyen Trabzonspor'da stoper transferi öncelik olarak duruyor. Bordo mavili yönetim, Tuanzebe ve Vestergaard isimleri üzerine yoğunlaşıyor. İşte detaylar...

    Trabzonspor’da stopere 2 aday

    Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir takım kurmak isteyen Trabzonspor, stoper transferine odaklanmış durumda bulunuyor.

    Geçen yıl kadroda yer alan Stefano Denswil'in bonservisini alan ve Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Trezeguet gibi isimleri kadrosuna katan bordo mavililerde stoper için iki aday öne çıkıyor.

    MANCHESTER UNITED'DAN STOPER
    Karadeniz ekibinin listesinde Manchester United'dan Axel Tuanzebe ve Leicester City'den Jannik Vestergaard tepede yer alıyor. İki oyuncu da kiralanmaya sıcak bakarken, kulüpleri de oyuncuları kiralamaya hazır durumda bulunuyor.

        NAPOLİ'DE DE OYNADI
        Axel Tuanzebe, Trabzonspor'un takıma kazandırmak istediği ilk isim konumunda bulunuyor. Manchester United altyapısında futbola başlayan ve Napoli, Aston Villa gibi kulüplere kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, fiziğiyle dikkat çekiyor.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YEDEĞİ
        Geçen sezon 10 karşılaşmaya çıkan ve düzenli oynamak için Leicester City'den kesin olarak ayrılmak isteyen Vestergaard ise ikinci opsiyon konumunda bulunuyor. Danimarkalı futbolcu, İngiliz kulübünde Çağlar Söyüncü'nün yedeği olarak kariyerine devam ediyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ borsası kuran savcı paket!
        Haberler Spor Trabzonspor'da stopere Tuanzebe ve Vestergaard aday
            SON DAKİKA