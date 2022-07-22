Trabzonspor'da stopere Tuanzebe ve Vestergaard aday

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir takım kurmak isteyen Trabzonspor, stoper transferine odaklanmış durumda bulunuyor.
Geçen yıl kadroda yer alan Stefano Denswil'in bonservisini alan ve Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Trezeguet gibi isimleri kadrosuna katan bordo mavililerde stoper için iki aday öne çıkıyor.
MANCHESTER UNITED'DAN STOPER
Karadeniz ekibinin listesinde Manchester United'dan Axel Tuanzebe ve Leicester City'den Jannik Vestergaard tepede yer alıyor. İki oyuncu da kiralanmaya sıcak bakarken, kulüpleri de oyuncuları kiralamaya hazır durumda bulunuyor.