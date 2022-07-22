Trabzonspor'da stopere Tuanzebe ve Vestergaard aday

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YEDEĞİ

Geçen sezon 10 karşılaşmaya çıkan ve düzenli oynamak için Leicester City'den kesin olarak ayrılmak isteyen Vestergaard ise ikinci opsiyon konumunda bulunuyor. Danimarkalı futbolcu, İngiliz kulübünde Çağlar Söyüncü'nün yedeği olarak kariyerine devam ediyor.

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