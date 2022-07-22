Galatasaray Ali Akman ile ilgileniyor! Ayhan Akman devrede

Mostafa Mohamed'i Nantes'a, Mbaye Diagne'yi de Fatih Karagümrük'e gönderen Galatasaray, forvet mevkisine Haris Seferovic'i transfer etmişti. Sarı kırmızılılar, Seferovic'in yedeği olabilecek bir oyuncuyu daha takıma kazandırmak istiyor.
ALİ AKMAN GELİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılılar eski futbolcusu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlıyor. Ayhan Akman'ın bu transferde başrolü alması bekleniyor.
FRANKFURT'A GEÇMİŞTİ
Bursaspor'daki performansı ile adından söz ettiren Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren Akman, Frankfurt'a geri döndü.