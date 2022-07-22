Galatasaray Ali Akman ile ilgileniyor! Ayhan Akman devrede

ALİ AKMAN GELİYOR

A Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılılar eski futbolcusu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlıyor. Ayhan Akman'ın bu transferde başrolü alması bekleniyor.