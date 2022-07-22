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    • Spor
    • 22.07.2022 12:06
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    • 22.07.2022 12:16
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    Galatasaray Ali Akman ile ilgileniyor! Ayhan Akman devrede

    Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yolları ayıran, son olarak Seferovic ve Leo Dubois ile anlaşma sağlandığını duyuran sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte sarı kırmızılıların gündemine gelen son hücumcu...

    Galatasaray’a 4. Akman!

    Mostafa Mohamed'i Nantes'a, Mbaye Diagne'yi de Fatih Karagümrük'e gönderen Galatasaray, forvet mevkisine Haris Seferovic'i transfer etmişti. Sarı kırmızılılar, Seferovic'in yedeği olabilecek bir oyuncuyu daha takıma kazandırmak istiyor.

    ALİ AKMAN GELİYOR

    A Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılılar eski futbolcusu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlıyor. Ayhan Akman'ın bu transferde başrolü alması bekleniyor.

    FRANKFURT'A GEÇMİŞTİ

    Bursaspor'daki performansı ile adından söz ettiren Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren Akman, Frankfurt'a geri döndü.

        Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı planlıyor.

        4. AKMAN OLACAK
        Sarı kırmızılıların Ali Akman'ı kiralaması durumunda, oyuncu Galatasaray formasını giymiş dördüncü Akman olacak. Ali takıma katılırsa, Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı terletecek.

        Geçtiğimiz sezon Nijmegen formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan Ali Akman, 6 gol kaydetmişti.

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