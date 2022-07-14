Galatasaray'ın ısrarla istediği Joao Pedro'da menajer oyunu! Fenerbahçe haberlerinin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'ın transferdeki gözdelerinden biri olan Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığına yönelik iddialar dün gündeme bomba gibi düştü. İtalya'nın önde gelen iki gazetecisi Di Marzio ve Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Cagliari'nin 6.5 milyon Euro'ya anlaştığını, Brezilyalı yıldıza da yılda 2.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Ancak alınan bilgilere göre şu anda Fenerbahçe'nin Joao Pedro ile ilgili bir girişimi bulunmuyor. Ortaya çıkan transfer iddialarının yıldız futbolcunun menajeri Marco Piccioli kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray, yaklaşık hafta önce Cagliari ile 4.5 milyon Euro'ya el sıkışmış ve tam transferi bitirecekken menajer engeliyle karşılaşmıştı. Menajer Marco Piccioli'nin astronomik talepleri sonrasında çok sinirlenen Galatasaray yönetimi masadan kalkmıştı. Piccioli'nin Sarı-Kırmızılılar'ı köşeye sıkıştırmak ve istediği komisyonu alabilmek için Fenerbahçe iddiasının ortaya çıkmasını sağladığı belirtiliyor. Fenerbahçeli yöneticiler de şu anda Joao Pedro ile ilgilenmediklerini belirtiyor.

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