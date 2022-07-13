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    • Spor
    • 13.07.2022 14:48
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    • 13.07.2022 15:07
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    İşte Joao Pedro gerçekleri! Fenerbahçe teklif yaptı mı?

    Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Joao Pedro ile ilgili gerçeklere takvim.com.tr ulaştı. Sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde bulunduğu belirtilen oyuncunun transferdeki durumu ne? Detaylar haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Pedro gerçekleri...

    Galatasaray'ın transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.
    İtalya'nın önde gelen iki gazetecisi Di Marzio ve Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Cagliari'nin 6.5 milyon Euro karşılığında anlaştığını, Brezilyalı yıldıza da yılda 2.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu.

    takvim.com.tr GERÇEKLERE ULAŞTI
    Herkes bu haberler karşısında şaşkına dönerken, en doğru bilgiye yine takvim.com.tr ulaştı.

    İŞTE GERÇEKLER
    Alınan bilgilere göre şu anda Fenerbahçe'nin Joao Pedro ile ilgili bir girişimi bulunmuyor.

        MENAJER OYUNLARI
        Ortaya çıkan transfer iddialarının yıldız futbolcunun menajeri Marco Piccioli kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray, yaklaşık hafta önce Cagliari ile 4.5 milyon Euro'ya el sıkışmış ve tam transferi bitirecekken menajer engeliyle karşılaşmıştı.


        Menajer Marco Piccioli'nin astronomik talepleri sonrasında çok sinirlenen Galatasaray yönetimi masadan kalmkıştı. Piccioli'nin sarı-kırmızılıları köşeye sıkıştırmak ve istediği komisyonu alabilmek için Fenerbahçe iddiasının ortaya çıkmasını sağladığı belirtiliyor.

        YÖNETİCİLER DE SÖYLEDİ
        Fenerbahçeli yöneticiler de şu anda Joao Pedro ile ilgilenmediklerini belirtiyor.
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