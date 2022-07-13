İşte Joao Pedro gerçekleri! Fenerbahçe teklif yaptı mı?

Galatasaray'ın transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.

İtalya'nın önde gelen iki gazetecisi Di Marzio ve Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Cagliari'nin 6.5 milyon Euro karşılığında anlaştığını, Brezilyalı yıldıza da yılda 2.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu.