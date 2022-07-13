Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Willian Arao İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transferler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu İstanbul'a getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, THY'na ait uçakla Brezilya'dan Münih aktarmalı olarak 22.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.