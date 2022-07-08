Son dakika: Takvim.com.tr günler önce duyurmuştu! Galatasaray Marcao transferini açıkladı

Marcao, Süper Lig'de rekor transfer ücretiyle La Liga'ya adım atacak. Beşiktaş, Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon Euro (98 milyon lira)'ya sattı. Sambacının transferi ise 264 milyon liraya sonuçlanacak. 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki stoper Marcao, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.