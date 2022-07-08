Son dakika: Takvim.com.tr günler önce duyurmuştu! Galatasaray Marcao transferini açıkladı

Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı
"Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."
Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray bugünkü kurla birlikte yaklaşık 264 milyon lirayı kasasına koyacak. Marcao'nun Sevilla'ya gidişiyle birlikte 4.5 yıl sonra Galatasaray'da bir ilk yaşanacak. Sarı-Kırmızılılar'da Senegalli yıldız Badou Ndiaye sonrası en pahalı satış olacak.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a transfer olan Ndiaye'yi 2018 yılında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satmıştı. Cimbom, Marcao satışıyla birlikte son dönemdeki ikinci büyük satışını gerçekleştirecek.
Marcao, Süper Lig'de rekor transfer ücretiyle La Liga'ya adım atacak. Beşiktaş, Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon Euro (98 milyon lira)'ya sattı. Sambacının transferi ise 264 milyon liraya sonuçlanacak. 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki stoper Marcao, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.