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    • 09.07.2022 14:00
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    • 09.07.2022 14:03
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    Galatasaray'da rota Ozan Kabak! Marcao satışı sonrası "evlat" Florya yolunda

    Son dakika Galatasaray haberleri | Brezilyalı stoperi Marcao'yu gönderen Galatasaray, yerine alternatif arayışlarını hızlandırdı. Altyapısından çıkan Ozan Kabak'ı hedefler arasına ekleyen sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki milli stoperin de dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da evlat Florya yolunda

    Marcao'nun Sevilla'ya satışının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da Ozan Kabak ismi kulislerde konuşulmaya başlandı.



    Yönetimin, bonservisi Schalke'de olan genç yıldızı yeniden Florya'ya döndürmek için harekete geçtiği belirtiliyor. Alman basınına göre yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke, Ozan Kabak'ı kadrosunda düşünmüyor.



    Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Norwich'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuya kulüp arayan Schalke'nin tüm tekliflere açık olduğu belirtiliyor.



        Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde Alman kulübünün yetkilileri ile görüşerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.



        Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Ozan Kabak'ın son dönemde Avrupa'da yaşadığı başarısız deneyimlerden sonra bu kez Florya'ya dönüşe sıcak baktığı ifade ediliyor.



        Galatasaray altyapısında yetişen milli futbolcu 2019 yılında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuştu. Kısa bir süre sonra 15 milyon Euro'ya Stuttgart'a giden Ozan Kabak, Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak da forma giydi.

            *Ozan Kabak'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            Sarı-Kırmızılılar, 17 kez Milli Takımımız'ın formasını terleten genç yıldızı transfer ederek hem savunmaya önemli bir takviye yapmayı hem de yerli rotasyonuna kalite katmayı hedefliyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'da rota Ozan Kabak! Marcao satışı sonrası "evlat" Florya yolunda
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