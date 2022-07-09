Galatasaray'da rota Ozan Kabak! Marcao satışı sonrası "evlat" Florya yolunda

Marcao'nun Sevilla'ya satışının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da Ozan Kabak ismi kulislerde konuşulmaya başlandı.
Yönetimin, bonservisi Schalke'de olan genç yıldızı yeniden Florya'ya döndürmek için harekete geçtiği belirtiliyor. Alman basınına göre yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke, Ozan Kabak'ı kadrosunda düşünmüyor.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Norwich'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuya kulüp arayan Schalke'nin tüm tekliflere açık olduğu belirtiliyor.