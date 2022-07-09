Galatasaray'da rota Ozan Kabak! Marcao satışı sonrası "evlat" Florya yolunda

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Sarı-Kırmızılılar, 17 kez Milli Takımımız'ın formasını terleten genç yıldızı transfer ederek hem savunmaya önemli bir takviye yapmayı hem de yerli rotasyonuna kalite katmayı hedefliyor.

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