4 günde 3 forvet transferini bitiren Beşiktaş, oluşturduğu kadroyla parmak ısırtıyor





WEGHORST 3 ANTRENÖR İLE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a ekibi ile geldi. Hollandalı golcü antrenmanlarını 3 bireysel antrenörü eşliğinde yapıyor. Ekibindeki Richard Van Beek ve Tom Grootendorst bireysel performans koçluğu yapıyor. Weghorst ile sürekli beraber olan antrenörler, Hollandalı oyuncunun beslenme ve antrenman programlarını planlıyor. Ekipteki diğer isim ise mental performans koçu Lars Brouwer... Hazırlıklarını fiziki olduğu kadar psikolojik olarak da yapmaya özen gösteren Weghorst, mental performans koçu Brouwer ile sürekli iletişim halinde kalıyor.

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