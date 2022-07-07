4 günde 3 forvet transferini bitiren Beşiktaş, oluşturduğu kadroyla parmak ısırtıyor

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor. Stopere Romain Saiss takviyesi yapan Kartal, orta sahaya ise Gedson Fernandes'i transfer etti. Sonrasında ise 4 günde 3 forvet transferi açıkladı. Beşiktaş, Cenk Tosun, Wout Weghorst'tan sonra Jackson Muleka'yı da kadrosuna kattı. Bu transferle de ezeli rakiplerine adeta meydan okudu...
Beşiktaş'ın yeni hücum hattı başka bir seviye çıktı. Muleka, Weghorst ve Ghezzal'lı hücum hattı Siyah-Beyazlı taraftarları olduğu kadar diğer takım taraftarlarının da iştahını kabartıyor... Gedson Fernandes ve Josef orta sahasının yanı sıra sağ kanatta da Rosier'in görev alacağı düşünülürse Beşiktaş yeni sezona en hazır takım konumunda. Siyah- Beyazlılar'ın orta sahaya da takviye yapması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, İspanya ve İtalya'da arayışlarını sürdürüyor.
WEGHORST 3 ANTRENÖR İLE ÇALIŞIYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a ekibi ile geldi. Hollandalı golcü antrenmanlarını 3 bireysel antrenörü eşliğinde yapıyor. Ekibindeki Richard Van Beek ve Tom Grootendorst bireysel performans koçluğu yapıyor. Weghorst ile sürekli beraber olan antrenörler, Hollandalı oyuncunun beslenme ve antrenman programlarını planlıyor. Ekipteki diğer isim ise mental performans koçu Lars Brouwer... Hazırlıklarını fiziki olduğu kadar psikolojik olarak da yapmaya özen gösteren Weghorst, mental performans koçu Brouwer ile sürekli iletişim halinde kalıyor.