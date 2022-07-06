Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş’ın Muleka transferinde Ismael ayrıntısı

Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin en başından beri Muleka'nın transfer edilmesi için yönetimle sürekli dirsek temasına geçti. Siyah-Beyazlı Yönetim de transferi bitirdi. Yönetim, teknik direktör Ismael'in listesindeki tüm oyuncuları transfer etmiş oldu.

Jackson Muleka, İngiliz ekibi Burnley ile anlaşmış ancak transfer sonrasında iptal olmuştu. Sonrasında ise Beşiktaş transferi sonuçlandırdı. 22 yaşındaki Kongolu yıldız, 2020 yılında ülkesinin takımlarından Mazembe'den Standart Liege'e 2 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer oldu.