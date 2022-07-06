Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın Muleka transferinde Ismael ayrıntısı
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'e hızlı başlamak isteyen Beşiktaş'ın Muleka transferinde dikkat çeken bir ayrıntı var. Transfer, Beşiktaş Yönetimi'nin büyük başarısı olarak gözükse de teknik direktör Valerien Ismael bu transferde başrol oynadı. Fransız teknik adam, Muleka ile yaptığı görüşmeler sonucunda yıldız oyuncuyu ikna etti.
Yeni sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere… Siyah-Beyazlılar, Woud Weghorst transferinden sonra Kongolu yıldızın da transferini bitirdi. Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Muleka transferi, Beşiktaş Yönetimi'nin büyük başarısı olarak gözükse de teknik direktör Valerien Ismael bu transferde başrol oynadı. Fransız teknik adam, Muleka ile yaptığı görüşmeler sonucunda yıldız oyuncuyu ikna etti.
Valerien Ismael, Muleka transferinde önemli rol oynadı. Belçika medyasından Le Soir'in haberine göre, Fransız teknik adam, Muleka'yı arayıp çift forvetli sistemde kendisini nasıl kullanmayı düşündüğünü anlatarak Kongolu oyuncuyu ikna etti.
Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin en başından beri Muleka'nın transfer edilmesi için yönetimle sürekli dirsek temasına geçti. Siyah-Beyazlı Yönetim de transferi bitirdi. Yönetim, teknik direktör Ismael'in listesindeki tüm oyuncuları transfer etmiş oldu.
Jackson Muleka, İngiliz ekibi Burnley ile anlaşmış ancak transfer sonrasında iptal olmuştu. Sonrasında ise Beşiktaş transferi sonuçlandırdı. 22 yaşındaki Kongolu yıldız, 2020 yılında ülkesinin takımlarından Mazembe'den Standart Liege'e 2 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer oldu.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Muleka'nın Beşiktaş'a maliyeti ise belli oldu. Kartal yıldız oyuncu için Belçika kulübü Standart Liege'e 3.5 milyon Euro ödeyecek. Muleka ise yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak. 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan genç yetenek 5 bin Euro da maç başı ücret kazanacak.