Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a ayak bastı! Kartal pozu verdi
Beşiktaş'ın Standard Liege'den transfer ettiği 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, İstanbul'a ayak bastı. Genç golcü, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve havalimanından görüntüler...
06.07.2022 22:01 - Son Güncelleme: 06.07.2022 22:02
Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
KARTAL POZU
Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı. Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.
Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.