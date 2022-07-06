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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a ayak bastı! Kartal pozu verdi

Beşiktaş'ın Standard Liege'den transfer ettiği 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, İstanbul'a ayak bastı. Genç golcü, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve havalimanından görüntüler...

06.07.2022 22:01 - Son Güncelleme: 06.07.2022 22:02
Beşiktaş’ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul’a ayak bastı! Kartal pozu verdi

Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş’ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul’a ayak bastı! Kartal pozu verdi

KARTAL POZU
Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı. Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul’a ayak bastı! Kartal pozu verdi

Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul’a ayak bastı! Kartal pozu verdi

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Öte yandan takvim.com.tr, transfer sürecini manşete taşıdığı haberlerle okuyucularına duyurmuştu.

Beşiktaş’ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul’a ayak bastı! Kartal pozu verdi

İşte o görüntüler;

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