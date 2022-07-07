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Haberler Spor Fenerbahçe'den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus'un yüzü gülecek...

Fenerbahçe'den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus'un yüzü gülecek...

Şampiyonlar Ligi'ne 14 Temmuz'a kadar kadro teslimini yapması gereken Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jorge Jesus'un istekleri üzerine çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe, forvet için Edinson Cavani ile anlaşma sağlarken, sol bek için ise Welington'u getiriyor. İşte detaylar...

07.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 07.07.2022 09:30
Fenerbahçe’den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus’un yüzü gülecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirim süresi olan 14 Temmuz'a kadar takıma bir forvet ve sol bek kazandırmak için uğraşan Fenerbahçe, gündemine süperstar bir oyuncuyu aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus’un yüzü gülecek...

Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, sarı lacivertliler bonservisi elinde olan Edinson Cavani'yi aldı.

Fenerbahçe’den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus’un yüzü gülecek...

İddiaya göre yıldız golcünün abisi ve menajeri Walter Guglielmone, Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.

Fenerbahçe’den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus’un yüzü gülecek...

35 yaşındaki futbolcunun menajerinin Fenerbahçe'ye olumlu haber vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe’den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus’un yüzü gülecek...

İMZA PARASI VERİLECEK

Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık ücretin yanında imza parası da verileceği belirtildi.

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