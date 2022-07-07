Fenerbahçe'den Cavani ve Welington bombası! Jorge Jesus'un yüzü gülecek...
Şampiyonlar Ligi'ne 14 Temmuz'a kadar kadro teslimini yapması gereken Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jorge Jesus'un istekleri üzerine çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe, forvet için Edinson Cavani ile anlaşma sağlarken, sol bek için ise Welington'u getiriyor. İşte detaylar...
07.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 07.07.2022 09:30
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirim süresi olan 14 Temmuz'a kadar takıma bir forvet ve sol bek kazandırmak için uğraşan Fenerbahçe, gündemine süperstar bir oyuncuyu aldı.
Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, sarı lacivertliler bonservisi elinde olan Edinson Cavani'yi aldı.