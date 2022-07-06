Transferde sıcak saatler! Galatasaray'ın yıldızı Marcao için geldiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, yıldız oyuncusuyla ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı için Rus ve İspanyol kulüpleri yarış halinde... İspanya Ligi'nin iddialı takımlarından Sevilla'dan Marcao için sürpriz bir hamle geldi.
La Liga'nın güçlü takımlarından Sevillalı yöneticiler, Marcao'nun transferini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi... Sarı-Kırmızılı yöneticiler ile pazarlık masasına oturacak olan yetkililerin son teklifi sunması bekleniyor.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun da Sevilla'ya transfer olmayı çok istediği biliniyor. Maaş oknusunda İspanyol kulübüyle pürüzler tamamen ortadan kalkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar ile Sevilla el sıkıştığı anda transfer resmiyet kazanacak. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.