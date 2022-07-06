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    • 06.07.2022 12:08
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    Transferde sıcak saatler! Galatasaray'ın yıldızı Marcao için geldiler

    Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Marcao konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoper ile ilgilenen Sevilla'nın yetkilileri transfer için İstanbul'a geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Transferde sıcak saatler! Marcao için geldiler

    Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, yıldız oyuncusuyla ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı için Rus ve İspanyol kulüpleri yarış halinde... İspanya Ligi'nin iddialı takımlarından Sevilla'dan Marcao için sürpriz bir hamle geldi.

    La Liga'nın güçlü takımlarından Sevillalı yöneticiler, Marcao'nun transferini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi... Sarı-Kırmızılı yöneticiler ile pazarlık masasına oturacak olan yetkililerin son teklifi sunması bekleniyor.

    Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun da Sevilla'ya transfer olmayı çok istediği biliniyor. Maaş oknusunda İspanyol kulübüyle pürüzler tamamen ortadan kalkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar ile Sevilla el sıkıştığı anda transfer resmiyet kazanacak. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

        Cimbom'un savunmadaki önemli isimlerinden Marcao için Rus kulübü Zenit de pusuda bekliyor. Rusya Ligi ekibi geçtiğimiz günlerde Marcao için yaptığı teklifi yükseltmişti. Ruslar son olarak 12 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sevilla'nın bu rakamın üzerine çıkması bekleniyor.

        Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrılma ihtimalini karşın stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği gibi önceki gün Kaan Ayhan'ın menajeri ile Galatasaraylı yöneticiler NEF Stadı'nda bir araya geldi. Sarı-Kırmızılılar, milli oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

        *Marcao'nun detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanvekili Erden Timur'un İtalya'ya giderek Sassuolo Yönetimi ile Kaan Ayhan transferi için masaya oturacağı belirtildi...
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