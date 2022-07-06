Transferde sıcak saatler! Galatasaray'ın yıldızı Marcao için geldiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, yıldız oyuncusuyla ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı için Rus ve İspanyol kulüpleri yarış halinde... İspanya Ligi'nin iddialı takımlarından Sevilla'dan Marcao için sürpriz bir hamle geldi.