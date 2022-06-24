Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Sevilla Marcao için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi göreve hızlı başladı. Önce Domenec Torrent'i takımın başından gönderen Özbek yönetimi, ardından Okan Buruk'u resmen göreve getirdi. Geçtiğimiz sezon Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş ve Konyaspor'un yıldızlarından Abdülkerim Bardakçı transferlerini açıklama noktasına gelen sarı-kırmızılı ekipte bir yandan da gidecek oyuncular merak konusu oldu.
SEVILLA MARCAO İÇİN GELİYOR
Stoper bölgesini Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile güçlendiren sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, transferin gözdesi oldu. İspanyol ekibi Sevilla, bir süredir takip ettiği Brezilyalı stoper için ilk teklifi geçtiğimiz günlerde yapmıştı.
Galatasaray, İspanyol ekibin yaptığı 10 milyon euro + bonuslar teklifini reddederken; transferde ısrarcı olan Sevilla Marcao için İstanbul'a gelme kararı aldı. Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in haberine göre Sevillalı yetkililer Marcao transferine nokta koymak için hafta sonu İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.