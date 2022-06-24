Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Sevilla Marcao için İstanbul'a geliyor

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Marcao için Sevilla'nın yanı sıra İtalya'dan da birkaç ekibin takipte olduğu öğrenildi. Özellikle sarı-kırmızılı ekibin Lazio maçlarında çok iyi bir performans sergileyen Brezilyalı stoperin bu maçlarla dikkat çektiği ve İtalyan ekiplerin de önümüzdeki günlerde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.