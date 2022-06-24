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    • 24.06.2022 15:28
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    • 24.06.2022 15:31
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    Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Sevilla Marcao için İstanbul'a geliyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Teknik direktör olarak Okan Buruk'un takımın başına getiren Galatasaray'da, transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakçı transferini açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Marcao'yu elinden kaçırmak üzere... İspanyol ekibi Sevilla'nın temsilcileri, Brezilyalı stoper için İstanbul'a geliyor.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Sevilla Marcao için İstanbul’a geliyor

    Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi göreve hızlı başladı. Önce Domenec Torrent'i takımın başından gönderen Özbek yönetimi, ardından Okan Buruk'u resmen göreve getirdi. Geçtiğimiz sezon Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş ve Konyaspor'un yıldızlarından Abdülkerim Bardakçı transferlerini açıklama noktasına gelen sarı-kırmızılı ekipte bir yandan da gidecek oyuncular merak konusu oldu.

    SEVILLA MARCAO İÇİN GELİYOR
    Stoper bölgesini Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile güçlendiren sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, transferin gözdesi oldu. İspanyol ekibi Sevilla, bir süredir takip ettiği Brezilyalı stoper için ilk teklifi geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

    Galatasaray, İspanyol ekibin yaptığı 10 milyon euro + bonuslar teklifini reddederken; transferde ısrarcı olan Sevilla Marcao için İstanbul'a gelme kararı aldı. Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in haberine göre Sevillalı yetkililer Marcao transferine nokta koymak için hafta sonu İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

        BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
        Brezilyalı futbolcunun performansından memnun olan Galatasaray'ın transferde tok satıcı rolünde olacağı ve 20 milyon euroluk bir beklentisi olduğu öğrenildi. Sevilla ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanması durumunda, buradan gelecek bonservis bedelinin transfer bütçesine aktarılacağı ifade edildi.

        İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
        Marcao için Sevilla'nın yanı sıra İtalya'dan da birkaç ekibin takipte olduğu öğrenildi. Özellikle sarı-kırmızılı ekibin Lazio maçlarında çok iyi bir performans sergileyen Brezilyalı stoperin bu maçlarla dikkat çektiği ve İtalyan ekiplerin de önümüzdeki günlerde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

        *Marcao'nun detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın.

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