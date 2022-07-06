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    • Spor
    • 06.07.2022 16:51
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    • 06.07.2022 16:56
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    Beşiktaş Jackson Muleka'yı KAP'tı! Açıklama geldi

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Kasımpaşa'da 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka'nın transferini bitirdi. Siyah-beyazlı ekip KAP'a Muleka ile ilgili açıklama yaptı.

    Beşiktaş Jackson Muleka’yı KAP’tı

    Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini de KAP'a bildirdi.

    Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

    *Muleka'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

    KAP'A BİLDİRİLDİ
    Beşiktaş, Muleka transferini KAP'a bildirdi.

    Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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