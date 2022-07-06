Beşiktaş Jackson Muleka'yı KAP'tı! Açıklama geldi

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini de KAP'a bildirdi.
Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.
*Muleka'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Muleka transferini KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.