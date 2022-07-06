Beşiktaş Jackson Muleka'yı KAP'tı! Açıklama geldi

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KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Muleka transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.