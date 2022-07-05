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    • Spor
    • 05.07.2022 20:08
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    • 05.07.2022 20:43
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    Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi! Hollandalı golcü yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir görüntü vermek isteyen Beşiktaş, son olarak Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlılar Weghorst transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. Hollandalı golcü yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak. Öte yandan tavim.com.tr günler öncesinden Weghorst ile ilgili detayları Beşiktaş taraftarıyla buluşturmuştu.

    Beşiktaş, Wout Weghorst’u KAP’a bildirdi!

    Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

    Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



    BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
    Beşiktaş, transfere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    İşte o paylaşım;


        TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
        Öte yandan takvim.com.tr, Wout Weghorst'un Beşiktaş'a geleceğini günler öncesinden "Kuzey'in oğlu Kartal'a" manşetiyle duyurmuştu.



        BEŞ ŞUTUNDAN BİRİ GOL OLDU
        Kiralık sözleşmesinde 14 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli oyuncunun bir diğer önemli özelliği bitiriciliği...

        Wolfsburg döneminde çektiği şutların yüzde 49'u kaleyi bulan Weghorst, bu şutların da yüzde 40'ında gol atmayı başarmış bir isim.



        Yani Hollandalı futbolcunun her 5 şutundan 1'i gol oldu. Weghorst ayrıca rakip sahada top kapan, hızlıca gole çevirecek oyunu kurabilen, yönetebilen bir oyuncu.

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        Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi! Hollandalı golcü yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak
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