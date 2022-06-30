Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla’ya imzası an meselesi

Sevilla'nın Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos yerine kadrosuna katmak istediği kaydedilen Marcao'nun Kerem ile yaşadığı olaya geniş bir şekilde değinen İspanyol basını, Brezilyalı oyuncunun bu olay sonrası takım arkadaşından ve ailesinden özür dilediğini de aktardı.