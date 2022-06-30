Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla'ya imzası an meselesi
İspanyol basınından AS, Sevilla'nın Galatasaraylı Marcao'nun transferinde sona yaklaştığını duyurdu. Brezilyalı oyuncu için derlenen haberde, Marcao'nun geçen sezonun ilk maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması ön plana çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
30.06.2022 23:30 - Son Güncelleme: 30.06.2022 23:33
AS'ta Marcao'nun Sevilla'ya transferine dair yapılan haberde ön plana çıkarılan nokta ise Brezilyalı oyuncunun geçtiğimiz sezonun ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması oldu.