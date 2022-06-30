Vav TV İzle
Haberler Spor Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla'ya imzası an meselesi

Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla'ya imzası an meselesi

İspanyol basınından AS, Sevilla'nın Galatasaraylı Marcao'nun transferinde sona yaklaştığını duyurdu. Brezilyalı oyuncu için derlenen haberde, Marcao'nun geçen sezonun ilk maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması ön plana çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

30.06.2022 23:30 - Son Güncelleme: 30.06.2022 23:33
Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla’ya imzası an meselesi

Bir süredir Sevilla'nın peşinde olduğu Marcao adım adım İspanyol kulübüne yaklaşıyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla’ya imzası an meselesi

İspanya'nın önemli spor gazetelerinden AS'ın internet sitesinde yer alan haberde Marcao'nun Sevilla'ya imzasının an meselesi olduğu kaydedildi.

Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla’ya imzası an meselesi

AS'ta Marcao'nun Sevilla'ya transferine dair yapılan haberde ön plana çıkarılan nokta ise Brezilyalı oyuncunun geçtiğimiz sezonun ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması oldu.

Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla’ya imzası an meselesi

"TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDIĞI İÇİN 8 MAÇ CEZA ALAN..."
Brezilyalı oyuncu için "Sevilla, takım arkadaşına saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao'yu kadrosuna katmak üzere" ifadelerini kullanıldı.

Transfer haberini Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı fotoğraf ile duyurdular! Marcao’nun Sevilla’ya imzası an meselesi

Sevilla'nın Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos yerine kadrosuna katmak istediği kaydedilen Marcao'nun Kerem ile yaşadığı olaya geniş bir şekilde değinen İspanyol basını, Brezilyalı oyuncunun bu olay sonrası takım arkadaşından ve ailesinden özür dilediğini de aktardı.

SON DAKİKA