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    • 06.07.2022 18:20
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    • 06.07.2022 18:30
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    Özel Haber I Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi piyangosu! Kanarya’ya kazandırmaya devam ediyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Belçika Ligi’nin dev ekibiyle el sıkıştı... Kadrosunu Cyle Larin ile güçlendiren Belçika temsilcisi Kosovalı yıldızı da renklerine katmak için artık saatleri sayıyor. Transferin bitme aşamasında olduğu kaydedildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber I Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi piyangosu!

    Club Brugge'un Lazio'ya Vedat Muriqi için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Club Brugee tecrübeli golcü ile 4 yıllık sözleşme yapacak. 28 yaşındaki yıldız, yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.

    28 yaşındaki santrfor, 2020 yazında Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe ile Lazio'nun yaptığı anlaşma gereği Sarı-lacivertli kulüp transfer sonrası yaklaşık 500 bin Euro'yu kasasına koyacak.

    2019 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe Vedat Muriqi için transfer savaşına girişmiş ve bu savaştan Sarı-lacivertliler galip ayrılmıştı. Kanarya, Çaykur Rizespor'a transfer bedeli olarak 5.6 milyon Euro ödemişti.

        Vedat Muriqi Süper Lig'de oynadığı 112 karşılaşmada 37 gole imza atarken 14 de asist yaptı. Lazio formasıyla İtalya Ligi Serie A'da ise 38 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. İtalya defterini kapatarak yeniden tırmanışa geçmek isteyen 28 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'un teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

        Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan ve 41 kez Kosova Milli Takım forması giyen Vedat Muriqi, Kanarya'ya kazandırmaya devam ediyor… Fenerbahçe, anlaşma gereği İtalyan kulübünün elde edeceği transfer bedeline bağlı olarak yüzde 5 bonus bedeli kazanacak.
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