Özel Haber I Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi piyangosu! Kanarya’ya kazandırmaya devam ediyor

Club Brugge'un Lazio'ya Vedat Muriqi için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Club Brugee tecrübeli golcü ile 4 yıllık sözleşme yapacak. 28 yaşındaki yıldız, yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.
28 yaşındaki santrfor, 2020 yazında Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe ile Lazio'nun yaptığı anlaşma gereği Sarı-lacivertli kulüp transfer sonrası yaklaşık 500 bin Euro'yu kasasına koyacak.
2019 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe Vedat Muriqi için transfer savaşına girişmiş ve bu savaştan Sarı-lacivertliler galip ayrılmıştı. Kanarya, Çaykur Rizespor'a transfer bedeli olarak 5.6 milyon Euro ödemişti.