Özel Haber I Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi piyangosu! Kanarya’ya kazandırmaya devam ediyor

Vedat Muriqi Süper Lig'de oynadığı 112 karşılaşmada 37 gole imza atarken 14 de asist yaptı. Lazio formasıyla İtalya Ligi Serie A'da ise 38 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. İtalya defterini kapatarak yeniden tırmanışa geçmek isteyen 28 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'un teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan ve 41 kez Kosova Milli Takım forması giyen Vedat Muriqi, Kanarya'ya kazandırmaya devam ediyor… Fenerbahçe, anlaşma gereği İtalyan kulübünün elde edeceği transfer bedeline bağlı olarak yüzde 5 bonus bedeli kazanacak.