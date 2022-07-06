Beşiktaş geçen sene yıldızı parlayan Muleka'yı renklerine kattı

Beşiktaş, bir süredir transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak. 22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Geçtiğimiz hafta içinde Muleka'nın külübü Standard Liege Burnley kulübü ile anlaşmış ancak Kongolu oyuncu kendisine önerilen ücreti az bulunca transfer gerçekleşmemişti. Bunun üzerine de Beşiktaş Muleka için yeniden devreye girmişti. Muleka, santrfor dışında sağ ve sol açık mevkilerinde de forma giyebiliyor.