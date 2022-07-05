Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş! Joao Pedro için geri sayım başladı

Galatasaray'da Joao Pedro seferberliği... Sarı-Kırmızılılar, Cagliari forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu ile el sıkıştı. Cimbom kulübü Cagilari ile bonservis pazarlıklarını ise sürdürüyor. Galatasaray, Cagliari'nin inadını kırıp bonserviste indirime gittiği anda transferi açıklayacak. Aslan'ın hedefi yıldız futbolcuyu Avusturya kampına yetiştirmek. Bilindiği gibi Galatasaray Perşembe günü özel uçakla Avusturya'ya uçacak. Teknik Direktör Okan Buruk da transferin bir an önce sonuçlanmasını ve Pedro'nun takıma katılmasını bekliyor. Yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Serie A'da 608 oyuncu arasında takımının attığı gollerin en büyük bölümüne katkı sağlayan isim... Cagliari'nin kaydettiği 34 golün yarısında pay sahibi olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcuydu... Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Pedro'nun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Cagliari, 2. Lig'e düştüğü için tecrübeli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray dışında Valencia da oyuncuyu istiyor. Ancak Pedro, maddi konularda Cimbom'la el sıkıştı. Bu durum Galatasaray'ı transferde avantajlı kılıyor.