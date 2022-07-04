İtalyan medyası Galatasaray’ın yıldız oyuncu ile anlaştığını iddia etti: Joao Pedro'da sona doğru

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın forvet arkası için görüştüğü isimlerden olan Joao Pedro için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan medyasından Centotrento haberinde bu transferle ilgili olarak, "Sardunya ve Boğaz'ı birleştiren çizginin başrollerinde Brezilyalı oyuncu var. Pedro için Galatasaray anahtarı deliğe soktu.
Cagliari 7 milyon Euro istiyor. Son detaylar henüz beyaz dumana ulaşamamış olsa bile oyuncu 2 milyon Euro'nun üzerinde 3 yıllık anlaşma için 'Evet' dedi" diye yazdı. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro, forvet arkası, 10 numara ve forvet pozisyonunda oynuyor.