İtalyan medyası Galatasaray’ın yıldız oyuncu ile anlaştığını iddia etti: Joao Pedro'da sona doğru

Cagliari 7 milyon Euro istiyor. Son detaylar henüz beyaz dumana ulaşamamış olsa bile oyuncu 2 milyon Euro'nun üzerinde 3 yıllık anlaşma için 'Evet' dedi" diye yazdı. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro, forvet arkası, 10 numara ve forvet pozisyonunda oynuyor.