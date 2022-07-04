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    İtalyan medyası Galatasaray’ın yıldız oyuncu ile anlaştığını iddia etti: Joao Pedro'da sona doğru

    Galatasaray, Cagliarili Joao Pedro’nun transferinde önemli mesafe kat etti. İtalyanlar da transferin bitmek üzere olduğunu belirtti. İtalyan medyası. 30 yaşındaki yıldız için "Joao Pedro için Süper Lig'in dev kulübü Galatasaray anahtarı deliğe soktu" ifadesini kullandı.

    Joao Pedro’da sona doğru

    Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın forvet arkası için görüştüğü isimlerden olan Joao Pedro için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İtalyan medyasından Centotrento haberinde bu transferle ilgili olarak, "Sardunya ve Boğaz'ı birleştiren çizginin başrollerinde Brezilyalı oyuncu var. Pedro için Galatasaray anahtarı deliğe soktu.

    Cagliari 7 milyon Euro istiyor. Son detaylar henüz beyaz dumana ulaşamamış olsa bile oyuncu 2 milyon Euro'nun üzerinde 3 yıllık anlaşma için 'Evet' dedi" diye yazdı. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro, forvet arkası, 10 numara ve forvet pozisyonunda oynuyor.

        2014 yılından beri Cagliari forması giyen Pedro, takımına geçen sezon çıktığı 39 maçta 13 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. Tecrübeli oyuncunun Cagliari ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Pedro 1 kez İtalya Milli Takım formasını giydi. Cagliari, 2014 yılında tecrübeli oyuncu için Estoril'e 1.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Pedro kariyerinde 377 maçta forma giyerken 110 gol ve 40 asist üretti.

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