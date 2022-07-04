Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.07.2022 01:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2022 01:43
    ABONE OL

    Takvim.com.tr günler öncesinden yazmıştı! Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Takvim.com.tr'nin günler öncesinden okuyucularına duyurduğu Wout Weghorst görüşmeleri sonunda İstanbul'da devam edecek. Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri yürüttüğü Hollandalı golcü Wout Weghorst'u İstanbul'a getirdi.

    takvim.com.tr
    Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul’da

    Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.

    Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.

    Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.

    Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kredi
    Haberler Spor Takvim.com.tr günler öncesinden yazmıştı! Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da
        SON DAKİKA