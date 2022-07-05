Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman? Fenerbahçe - Mol Fehervar hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına Avusturya'da girdiği kamp ile devam ediyor. Sarı lacivertliler, kamp sürecinde yapılan antrenmanları test etmek için hazırlık maçları düzenliyor. Bu kapsamda ilk olarak Partizan ile karşılaşan Fenerbahçe, baştan sona üstün geçirdiği mücadeleyi Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.