‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…
Galatasaray'ın gözde ismi Joao Pedro, geçen sezon oynadığı futbolla İtalya Serie A'ya damga vurdu. Performansıyla büyük bir alkış toplayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, istatistikleri de altüst etti. Oyuncunun bu performansı, sarı kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarların iştahını kabartıyor...
04.07.2022 11:19 - Son Güncelleme: 04.07.2022 11:20
Joao Pedro, geride kalan sezonda Serie A'da 608 oyuncu arasında takımının attığı gollerin en büyük bölümüne katkı sağlayan isim… Cagliari'nin kaydettiği 34 golün yarısında pay sahibi olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcuydu…