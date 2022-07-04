‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

OYUNCU İLE EL SIKIŞILDI

Cimbom, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile el sıkıştı… Ancak Cagliari'yi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun transferinin bu hafta sonuçlandırılması bekleniyor.