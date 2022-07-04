Vav TV İzle
Haberler Spor ‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

Galatasaray'ın gözde ismi Joao Pedro, geçen sezon oynadığı futbolla İtalya Serie A'ya damga vurdu. Performansıyla büyük bir alkış toplayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, istatistikleri de altüst etti. Oyuncunun bu performansı, sarı kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarların iştahını kabartıyor...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
04.07.2022 11:19 - Son Güncelleme: 04.07.2022 11:20
‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

Galatasaray'da bu hafta transferde hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

ŞAMPİYONLUK HEDEFLENİYOR

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirerek yeni sezonda mutlu sona ulaşmak istiyor.

‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

OYUNCU İLE EL SIKIŞILDI

Cimbom, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile el sıkıştı… Ancak Cagliari'yi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun transferinin bu hafta sonuçlandırılması bekleniyor.

‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

Sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği yıldız oyuncu hücumdaki istatistikleriyle göz dolduruyor.

‘Aslan Pedro’ bir oyuncudan fazlası…

Joao Pedro, geride kalan sezonda Serie A'da 608 oyuncu arasında takımının attığı gollerin en büyük bölümüne katkı sağlayan isim… Cagliari'nin kaydettiği 34 golün yarısında pay sahibi olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcuydu…

SON DAKİKA