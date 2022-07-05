Fenerbahçe oyuncusu Kim Min-Jae'ye Rennes de talip oldu!

Gelecek sezonda tek odağı şampiyonluk olan Fenerbahçe'de, Güney Koreli Kim Min-Jae bilmecesi devam ediyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunan yıldız stoper için bir kulüp daha devreye girdi.
PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Geride bıraktığımız sezonun başında 3 milyon Euro karşılığında sarı lacivertlilere transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla kendine hayran bırakmıştı. Çubuklu forma ile 30 karşılaşmaya çıkan Güney Koreli yıldız, 2584 dakika sahada kalmıştı.
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!