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    • Spor
    • 05.07.2022 09:37
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    • 05.07.2022 09:42
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    Fenerbahçe oyuncusu Kim Min-Jae'ye Rennes de talip oldu!

    Fenerbahçe ile sergilediği performansın ardından dev İtalya ve İngiltere'den talipleri olan Kim Min-Jae için bir aday da Fransa'dan çıktı. Geçmişte Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı transfer eden Rennes, şimdi de Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'ye talip oldu. Fransızlar, oyuncuyu parlatıp dünya devi kulüplere pazarlamak istiyor...

    Min-Jae’ye yeni talip!

    Gelecek sezonda tek odağı şampiyonluk olan Fenerbahçe'de, Güney Koreli Kim Min-Jae bilmecesi devam ediyor.

    Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunan yıldız stoper için bir kulüp daha devreye girdi.

    RENNES DEVREDE

    Fotomaç'ın haberine göre Rennes kulübünün yetkilileri, Kim Min-Jae için İstanbul'a geldi. Kim Min-Jae'yi daha da parlatarak dev kulüplere göndermeyi hedefleyen Fransız kulübü, Kanarya'nın kapısını çalacak.

    PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

    Geride bıraktığımız sezonun başında 3 milyon Euro karşılığında sarı lacivertlilere transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla kendine hayran bırakmıştı. Çubuklu forma ile 30 karşılaşmaya çıkan Güney Koreli yıldız, 2584 dakika sahada kalmıştı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe oyuncusu Kim Min-Jae'ye Rennes de talip oldu!
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