Beşiktaş'tan art arda transfer bombaları! Wout Weghorst'dan bitti sırada Muleka var

Kadrosunda yenilemeye giden Beşiktaş'ta eski yıldızı Cenk Tosun'un ardından ikinci golcü transferi de tamamlandı. Siyah-beyazlı kulübün uzun zamandır ilgilendiği Wout Weghorst sonunda Beşiktaş ile kesin olarak anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Weghorst 1 yıllık riralık oynayacak. Hollaındalı santrfor bugün İbstanbul'da sağlık kontrollerinin ardından Siyah-Beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak. Bu arada Muleka transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Burnley'in teklifini az bulan Muleka, İngiliz kulübü ile sözleşme imzalamamıştı. Bonservisi Standard Liege'de bulunan Muleka için kulübünden kolaylık istendi. Beşiktaş ile Belçika kulübü arasındaki temasların devam ettiği Muleka'nın Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Kongolu oyuncunun transferinde ısrar ettiği Siyah- Beyazlı kurmaylardan gerekirse şartların zorlanmasını talep ettiği ifade ediliyor.



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