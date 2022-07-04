Beşiktaş’ın Jackson Muleka aşkı yeniden alevlendi: Kongolu forvet Burnley kulübü ile anlaşamadı

Henüz ortak nokta bulunamazken, Kartal, bu transfer için yeniden devreye girdi. Standard Liege ile Burnley, 4 milyon Euro'ya anlaşmaya varmıştı. Ancak Beşiktaş'ın Jackson Muleka'ya önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği ücret arasında büyük fark var.