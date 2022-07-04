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    Beşiktaş’ın Jackson Muleka aşkı yeniden alevlendi: Kongolu forvet Burnley kulübü ile anlaşamadı

    Burnley, Muleka için Standard Liege ile el sıkışsa da oyuncu ile anlaşma sağlayamadı. Beşiktaşlı kurmaylar Kongolu forvet için bir kez daha devreye girdi.

    Yine yeniden Muleka

    Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta Jackson Muleka aşkı yeniden alevlendi.

    Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz temsilcisi Burnley el sıkışmasına rağmen oyuncu, kulüple anlaşamadı.

    Henüz ortak nokta bulunamazken, Kartal, bu transfer için yeniden devreye girdi. Standard Liege ile Burnley, 4 milyon Euro'ya anlaşmaya varmıştı. Ancak Beşiktaş'ın Jackson Muleka'ya önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği ücret arasında büyük fark var.
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        Haberler Spor Beşiktaş’ın Jackson Muleka aşkı yeniden alevlendi: Kongolu forvet Burnley kulübü ile anlaşamadı
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