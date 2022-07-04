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    • Spor
    • 04.07.2022 19:31
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    • 04.07.2022 19:32
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    Cengiz Ünder'e tanıdık hoca! Igor Tudor, Marsilya’nın başına geçti

    Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya, bir dönem Karabükspor ve Galatasaray’da görev yapan Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor’u takımın başına getirdiğini duyurdu. Milli oyuncu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya, Tudor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

    Cengiz Ünder’e tanıdık hoca!

    Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Marsilya, Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nden boşalan teknik adamlık koltuğuna Igor Tudor'u getirdi.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Tudor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



    2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, devre arasında Galatasaray'ın başına geçmişti.




    Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, yeni sezonda lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Igor Tudor'la başarı arayacak.

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        Haberler Spor Cengiz Ünder'e tanıdık hoca! Igor Tudor, Marsilya’nın başına geçti
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