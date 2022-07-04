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    Fenerbahçe'de Jorge Jesus talimatı verdi, yönetim Sörloth, Vinicius Souza ve Carvalho için harekete geçti

    Ön liberoda adaylar ikiye indi. Lommel’den Vinicius Souza ve Real Betis’li Carvalho için temaslar yoğunlaştı. Santrfor Sörloth için ise Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Leipzig'den yanıt bekleniyor.

    Fener’den üçlü taarruz

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, önemli gelişmeler yaşanıyor.

    Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli kurmaylar defansif orta saha için adayları ikiye indirmiş durumda. Geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Lommel oyuncusu Vinicius Souza'nın transferi için kulübü 9 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı lacivertli yöneticiler ise pazarlıklarını sürdürüyor.

    GALATASARAY DA ZORLUYOR
    Yine     aynı şekilde Real Betis'in Portekizli ön liberosu William Carvalho için de oyuncunun menajeri ile ücret pazarlıkları devam ediyor. Carvalho için Galatasaray'ın da devrede olması Fenerbahçe için maliyeti biraz artırıyor.

        Santrfor mevkisi için ise 1 numaralı aday tartışmasız Alexander Sörloth. Fenerbahçeli kurmaylar Leipzig'e Sörloth için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

        LEIPZIG ZORUNLUDAN YANA
        Leipzig         ise zorunlu satın almadan yana. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Alman kulübü Sörloth'un bonservis bedelini 8 milyon Euro'ya kadar indirmişti.

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçına kadar transferleri tamamlamayı hedefliyor.

        Leipzig, Sörloth'un bonservis bedelini 8 milyon Euro'ya çekti. Kiralama durumunda satın alma opsiyonunun zorunlu olmasında ise ısrar ediyor.
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