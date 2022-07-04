Fenerbahçe'de Jorge Jesus talimatı verdi, yönetim Sörloth, Vinicius Souza ve Carvalho için harekete geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, önemli gelişmeler yaşanıyor.
Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli kurmaylar defansif orta saha için adayları ikiye indirmiş durumda. Geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Lommel oyuncusu Vinicius Souza'nın transferi için kulübü 9 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı lacivertli yöneticiler ise pazarlıklarını sürdürüyor.
GALATASARAY DA ZORLUYOR
Yine aynı şekilde Real Betis'in Portekizli ön liberosu William Carvalho için de oyuncunun menajeri ile ücret pazarlıkları devam ediyor. Carvalho için Galatasaray'ın da devrede olması Fenerbahçe için maliyeti biraz artırıyor.