Fenerbahçe'de Jorge Jesus talimatı verdi, yönetim Sörloth, Vinicius Souza ve Carvalho için harekete geçti

GALATASARAY DA ZORLUYOR

Yine aynı şekilde Real Betis'in Portekizli ön liberosu William Carvalho için de oyuncunun menajeri ile ücret pazarlıkları devam ediyor. Carvalho için Galatasaray'ın da devrede olması Fenerbahçe için maliyeti biraz artırıyor.