Fener'den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...
Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, bir rekabete daha hazırlanıyor. Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, ezeli rakibine karşı transferde 1-0 öne geçmişti. Sarı lacivertliler ise rövanş için çalışmalara başladı. İki dev kulüp, Real Madrid'den ayrılan Isco için karşı karşıya gelecek. Peki bu düelloda kazanan kim olacak? Detaylar haberimizde...
04.07.2022 09:22 - Son Güncelleme: 04.07.2022 09:22