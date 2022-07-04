Vav TV İzle
Haberler Spor Fener'den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

Fener'den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, bir rekabete daha hazırlanıyor. Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, ezeli rakibine karşı transferde 1-0 öne geçmişti. Sarı lacivertliler ise rövanş için çalışmalara başladı. İki dev kulüp, Real Madrid'den ayrılan Isco için karşı karşıya gelecek. Peki bu düelloda kazanan kim olacak? Detaylar haberimizde...

04.07.2022 09:22 - Son Güncelleme: 04.07.2022 09:22
Fener’den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

Abdülkerim Bardakcı transferinde oyuncuyu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, rövanşı almak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fener’den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

Orta sahaya yaratıcı bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray'da gündem bonservisi elinde olan eski Real Madrid oyuncusu Isco'ydu.

Fener’den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

SARI LACİVERTLİLER DEVREDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe de oyuncu için devreye girdi.

Fener’den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

Habere göre, sarı lacivertliler oyuncuyu transfer etmek için sözleşme teklifini sundu. Yıldız futbolcunun düşünmek için süre istediği belirtildi.

Fener’den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...

TALİPLERİ FAZLA

10 numara mevkisinde ve sol kanat ile merkez orta sahada görev alabilen İspanyol yıldız ile Roma, Real Betis, Sevilla ve Newcastle da yakından ilgileniyor.

SON DAKİKA